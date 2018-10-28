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Моурінью прокоментував можливість повернення Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед

26 жовтня 13:41 769 Читать на русском
Моурінью прокоментував можливість повернення Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед
Моурінью та Ібрагімовіч / соцмережі

Головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью вважає не дуже гарною ідеєю повернення шведського форварда в Манчестер Юнайтед.

"Можливе повернення Ібрагімовіча? Ні, ні", – цитує португальця Goal.

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Останнім часом у ЗМІ почались активно ширитись чутки про можливе повернення Златана в Манчестер. Ібрагімовіч може бути альтернативою для Ромелу Лукаку, який є фактично одноосібною опцією манкуніанців на вістрі атаки.

Нагадаємо, зараз швед виступає у МЛС за Лос-Анджелес Гелаксі. За американський клуб форвард встиг забити 22 голи в 26 матчах, а також віддати 7 гольових передач.

Ібрагімович покинув Манчестер Юнайтед в березні нинішнього року після того, як приєднався до команди Моурінью в липні 2016 року. Всього за "червоних дияволів" він забив 29 голів в 53 матчах.

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