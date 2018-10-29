Ювентус хочет бесплатно подписать Де Хеа

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа заинтересовал Ювентус. Туринский клуб готов предложить контракт футболисту летом следующего года.

Ювентус заинтересован в услугах голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа и хочет бесплатно заполучить испанца, пишет The Times.

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По информации источника, руководство "бьянконери" хочет подписать 27-летнего футболиста летом 2019 года, когда у Де Хеа закончится контракт с манкунианцами и появится возможность подписать вратаря в качестве свободного агента.

Отметим, что Де Хеа пока не договорился с Манчестер Юнайтед по новому контракту. Испанец не спешит продлевать соглашение, поскольку хочет сначала посмотреть, чем закончится история с возможным увольнением главного тренера команды Жозе Моуринью.