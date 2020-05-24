Ювентус повісив цінник на Ігуаїна, – ЗМІ

Туринський Ювентус готовий відпустити форварда Гонсало Ігуаїна, якщо отримає щедру фінансову компенсацію.

"Стара синьйора" прагне виручити за досвідченого нападника 18 млн євро, повідомляє Tuttojuve.

Ігуаїн може перебратися в МЛС

Досвідчений аргентинець має кілька варіантів продовження кар'єри. На Ігуаїна, зокрема, претендують рідний для нього Рівер Плейт, американський ДС Юнайтед, а також англійський Ньюкасл. Щоправда, сума відступних може відлякати зацікавлені клуби. Наприклад, рідному клубу 32-річного форварда доведеться домовлятися про включення до трансферної угоди своїх виконавців.

У нинішньому сезоні Гонсало Ігуаїн провів 34 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 8 результативних передач.

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