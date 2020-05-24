Ювентус повесил ценник на Игуаина, – СМИ

Туринский Ювентус готов отпустить форварда Гонсало Игуаина, если получит щедрую финансовую компенсацию.

"Старая синьора" стремится выручить за опытного нападающего 18 млн евро, сообщает Tuttojuve.

Игуаин может перебраться в МЛС

Опытный аргентинец имеет несколько вариантов продолжения карьеры. На Игуаина, в частности, претендуют родной для него Ривер Плейт, американский ДС Юнайтед, а также английский Ньюкасл. Правда, сумма отступных может отпугнуть заинтересованные клубы. Например, родному клубу 32-летнего форварда придется договариваться о включении в трансферную сделку собственных исполнителей.

В нынешнем сезоне Гонсало Игуаин провел 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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