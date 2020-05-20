Ігуаїн може перебратися в МЛС

Форвард туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн потрапив до сфери зацікавлень американського ДС Юнайтед.

"Чорно-червоні" зацікавлені в підписанні аргентинського форварда, повідомляє The Washington Post.

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Кольори ДС Юнайтед захищає старший брат Ігуаїна – Федеріко. Американський клуб сподівається, що бажання бути поруч із братом допоможе переконати ветерана Юве переїхати за океан. Щоправда, конкретної пропозиції ні до Ігуаїна, ні до "Старої синьйори" наразі не надійшло. На досвідченого нападника всерйоз претендує його рідний клуб – Рівер Плейт.

У нинішньому сезоні Гонсало Ігуаїн провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і оформив 8 асистів.

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