"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому

Колишній форвард Мілана Хосе Марі перебуває у розкішній формі та дасть фору практично всім чинним футболістам.

Зазвичай після завершення професіональної кар'єри більшість футболістів суттєво змінюються. Відсутність регулярних фізичних навантажень та поява великої кількості вільного часу сприяють набиранню ваги. Можна навести чимало прикладів, коли буквально за рік-два гравці серйозно гладшають.

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Втім, все це не про Хосе Марі, хоча колишній форвард Мілана цілком міг піти шляхом більшості своїх колег. 41-річний іспанець вже тривалий час не грає у футбол, проте перебуває у розкішній фізичній формі – куди кращій, ніж в часи ігрової кар'єри.

"Коли я завершив з футболом, то набрав 8 кілограмів за 3 місяці. Це не влаштовувало мене, адже я не хотів бути пухким. Я записався у спортзал, а зараз не уявляю своє життя без нього. Це допомагає мені привести в порядок не лише тіло, а й голову – різноманітні дурні думки просто залишають тебе.

Я займаюся 6 днів на тиждень, а також сиджу на дієті – намагаюся не їсти смаженої та шкідливої їжі. Виняток – коли я з дітьми, тоді я стаю справжнім смітником, який їсть усе. Зараз я важу 100 кілограмів – коли не встигаю на автобус, то не можу бігти, адже болять сухожилля", – цитує колишнього форварда Marca.

Нагадаємо, Хосе Марі належав Мілану з 2000 по 2003 рік та виступав пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком. Також іспанець пограв за Атлетіко, Севілью, Вільяреал, Бетіс та інші клуби. Завершив кар'єру в 2013-му.

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