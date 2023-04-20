Ювентус виграв перший раунд боротьби після звинувачень у фінансових махінаціях.

Колегія Національного олімпійського комітету Італії розглянула в четвер, 20 квітня, апеляцію Ювентуса стосовно зняття 15 очок, які команда втратила через справу про фіктивний приріст капіталу.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Coni ухвалила рішення на користь "б'янконері" та повернули їм 15 балів у турнірній таблиці. Таким чином, Ювентус з сьомого місця піднявся на третю сходинку, посунувши Рому, Мілан та Інтер на четверте, п'яте та шосте місця відповідно. "Стара Сеньйора" до винесення вердикту мала 44 бали, а тепер в активі команди 59 очок.

Juventus' 15-point reduction in Serie A has been reversed—they jump up from seventh to third in the league pic.twitter.com/IixU4mdsag — B/R Football (@brfootball) April 20, 2023

Також підтверджено, що санкції стосовно керівництва Ювентуса, зокрема, Недведа переглянуть, а апеляції Аньєллі та Паратічі були відхилені. Федеральний апеляційний суд FIGC має провести повторний розгляд справи.

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