Сассуоло обіграв Ювентус в рамках 30-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Завдяки осічкам конкурентів Ювентус мав шанс наблизитися до зони Ліги чемпіонів. І це, враховуючи 15-очковий штраф. Схоже, лідери Серії А настільки розслабилися після покарання туринців, що навіть не помітили, як "Стара синьйора" знову опинилася в грі.

Сассуоло на своєму полі понад 7 років не перемагав "б'янконері". Сьогодні гості перший тайм провели у притаманному для Массіміліано Аллегрі стилі – контролювали ситуацію, але зовсім не намагалися форсувати події. На перерву команди пішли за нулів на табло, що цілком закономірно. На гол справді ніхто не награв.

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На старті другої половини Алессіо Діонізі зробив ключову заміну, випустивши Дефреля. Француз відразу взяв на себе усю відповідальність за креатив. Захист Ювентуса почав тріщати. На собі все тримали Федеріко Гатті та Маттео Перін. Голкіпер виконував розкішні сейви, а захисник вибивав навіть із порожніх воріт.

Але довго так тривати не могло. Зрештою, Дефрель таки знайшов шпарину й відправив м'яч у сітку воріт. Грати залишалося пів години, але Ювентус не зміг перехопити ініціативу. Скоріше, господарі поля були ближчими до того, аби збільшити перевагу. Ось лише холоднокровності "нероверді" помітно не вистачало. Фінальний свисток так і зафіксував мінімальну перемогу Сассуоло.

Ювентус зазнав другої поразки поспіль і залишився на сьомому місці в турнірній таблиці Серії А. В активі Сассуоло тепер 40 очок, з якими команда Алессіо Діонізі піднялася на 10-ту сходинку.