Сьогодні ти герой та улюбленець публіки, а завтра перетворюєшся на вигнанця. Історія нападника Ювентуса Мікеле Падовано – чергове тому підтвердження.

Футбол24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про злети та падіння улюбленця туринських вболівальників середини 90-х Мікеле Падовано.

"Це найважливіший день мого життя", – сказав журналістам чоловік, який тільки-но вийшов із приміщення Апеляційного суду Турина. Щойно з нього були зняті звинувачення у справі щодо торгівлі наркотиками. У далекому 2006-му прокуратура звинувачувала його у фінансуванні міжнародної торгівлі наркотиками. Цим чоловіком виявився колишній нападник Ювентуса, Наполі та багатьох інших італійських клубів Мікеле Падовано. На момент затримання він виконував функції генерального директора Алессандрії, клубу із Серії D. Окрім нього, поліція заарештувала ще 32 осіб, які фігурували у справі про торгівлю гашишем.

Шістнадцять років тому світло зникло з мого життя. Сьогодні темрява пішла, я ледве не осліп, моє серце знову розтануло і я розплакався. Дякую правосуддю, моїм адвокатам, дружині, сину та всім, хто вірив у мене, – заявив Падовано після проголошення виправдувального вироку.

Турин, травень 2006-го, Мікеле повечеряв з друзями в одному з ресторанів, а коли вийшов звідти, то на нього накинулася поліція. Як розповідав згодом чоловік, спершу він подумав, що це жарт чи розіграш. "Наручники після піци з друзями, коли ти не зробив нічого поганого. Холодна камера, кийки, що стукають по ґратах о 6-й ранку замість будильника. Домашній арешт, друзі, які зникають", – ділився переживаннями Падовано.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Після початку гучного судового процесу Мікеле доводилося відбиватися від преси та додаткових звинувачень. Наприклад, у 2011-му Альфредо Юліано, батько його екс-партнера по Ювентусу Марка Юліано, написав гнівний пост у Фейсбук, де звинуватив Падовано у торгівлі наркотиками та навіть смерті екс-одноклубника та товариша у часи виступів за Козенцу наприкінці 80-х. Тоді 27-річний Деніс Бергаміні був знайдений мертвим внаслідок наїзду вантажівки. Натомість слідство встановило, що футболіст загинув ще до зіткнення із автомобілем. Відтак, Юліано-старший натякнув, мовляв, до цього може бути причетний Падовано.

Перуцці, Падовано, Раванеллі

Здається, в Італії допис Альфредо Юліано ніхто серйозно не сприйняв, та у Падовано вистачало реальних проблем із законом. Суть основного обвинувачення полягала у тому, що Мікеле передав 35 тисяч євро другові дитинства Луці Мозоле. А той використав їх для придбання наркотиків. Аргументи Падовано виглядали інакше – про цільове призначення позики він не знав. Згідно з версією Мікеле, ці кошти він передав давньому другові для придбання двох коней. Принаймні, таким було прохання Луки.

Вони звинуватили мене у фінансуванні наркоторгівлі, натомість я лише позичив гроші другові дитинства, який, можливо, був злочинцем, але залишився моїм другом. Лука сказав, що вони йому потрібні для повернення боргу, – пояснював Падовано у 2017-му.

У суді першої інстанції прокуратура вимагала для Падовано 24 роки ув’язнення, але касаційна інстанція скоротила його до шести років. Десять днів в окремій камері в Кунео, згодом три місяці в'язниці у Бергамо та ще вісім місяців під домашнім арештом. Начебто не так вже й багато у порівнянні з першочерговою загрозою, проте сам факт доведення невинуватості непокоїв екс-футболіста протягом майже двох десятиліть.

Падовано каже, що у в'язниці до нього ставилися загалом добре, але не через його впізнаваність. Серед усіх футбольних людей чи не найбільше Мікеле підтримував Джанлука Віаллі, екс-партнер по Ювентусу, який помер на початку цього року.

Падовано, Ліппі, Віаллі

Мікеле народився у Турині, а футбольний шлях розпочинав неподалік, в одному з провідних виноробних міст світу Асті. Далі була Козенца під керівництвом Джанні Ді Марціо, який, подейкують, відкрив талант Дієго Марадони. У 1990-му Падовано дебютував у Серії А за Пізу (разом із Дієго Сімеоне), далі були Наполі, Дженоа та Реджана і врешті-решт Ювентус.

У 1995-му Реджану не врятували 7 голів Падовано – команда вилетіла з еліти. Однак у рідному Турині помітили старання Мікеле та запросили до табору чинного чемпіона. За неповних три сезони Падовано виграв зі "Старою Синьйорою" чемпіонат та суперкубок Італії, Лігу чемпіонів, Міжконтинентальний кубок і Суперкубок УЄФА. А ще дебютував за збірну Італії.

Утім, головний успіх Мікеле припав на Лігу чемпіонів. Вже у дебютному матчі турніру нападник відзначився голом у ворота дортмундської Борусії. Наступного разу Падовано опинився в обіймах партнерів у чвертьфіналі. Форвард забив Реалу в матчі-відповіді та вивів туринців у наступний етап. Його м'яч приніс Ювентусу бажану перемогу 2:0.

У півфіналі чемпіон Італії не без проблем здолав сенсаційний Нант, а у вирішальному поєдинку зустрівся з Аяксом у Римі. Падовано вийшов на поле за рахунку 1:1 замість автора гола Фабріціо Раванеллі. А у серії пенальті за рахунку 2:2 реалізував свій удар. Після цього Сонні Сілой не забив, а Владімір Юговіч приніс туринцям трофей (другий в історії та останній на сьогодні).

Наприкінці 1997-го Падовано переїхав у Крістал Пелас, потім у Метц (там грав у дуеті з нашим Сергієм Скаченком), а завершував у скромному Комо.

"Хто поверне мені втрачене?" – риторично запитував Мікеле Падовано у розмовах із журналістами, розповідаючи про скандальний судовий процес. Зараз, здається, роки страждань вже позаду. Мікеле вистояв і здобув душевний спокій. І що найважливіше – повернув собі чесне ім'я.