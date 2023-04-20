Ювентус выиграл первый раунд борьбы после обвинений в финансовых махинациях.

Коллегия Национального олимпийского комитета Италии рассмотрела в четверг, 20 апреля, апелляцию Ювентуса по отношению снятия 15 очков, которые команда потеряла из-за дела о фиктивном приросте капитала.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Coni приняла решение в пользу "бьянконери" и вернули им 15 баллов в турнирной таблице. Таким образом, Ювентус с седьмого места поднялся на третье место, сдвинув Рому, Милан и Интер на четвертое, пятое и шестое места соответственно. "Старая Сеньора" до вынесения вердикта имела 44 балла, а теперь в активе команды 59 очков.

Juventus' 15-point reduction in Serie A has been reversed—they jump up from seventh to third in the league pic.twitter.com/IixU4mdsag — B/R Football (@brfootball) April 20, 2023

Также подтверждено, что санкции в отношении руководства Ювентуса, в частности, Недведа пересмотрят, а апелляции Аньелли и Паратичи были отклонены. Федеральный апелляционный суд FIGC должен провести повторное разбирательство дела.

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