Туринський клуб влітку 2021 року спробує обміняти Роналду на форварда ПСЖ Неймара, стверджує журналіст Танкреді Палмері у своєму матеріалі для Tuttomercatoweb.

ПСЖ буде готовий скористатися можливістю здійснити трансфер Роналду

Зазначається, що контракти обох зіркових футболістів закінчуються в 2022 році, а переговори про продовження поки йдуть дуже важко. Це пов'язано, крім іншого, з непростою фінансовою ситуацією, що склалася в світі через пандемію коронавірусу. В нинішніх умовах Ювентусу складно платити Кріштіану 31 млн євро на рік.

Єдиний клуб, який зможе потягнути фінансові запити Роналду – саме ПСЖ. І спортивний директор "б'янконері" Фабіо Паратічі влітку запропонує парижанам обмін португальця, якому вже виповниться 36 років, на Неймара, якому буде 29. Принаймні у цьому впевнений Палмері.

Додамо, що у нинішньому сезоні Роналду провів за Ювентус 5 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і зробив 1 гольовий пас. В активі Неймара 6 матчів, 2 голи і 4 результативні передачі.

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