"Сьогодні ми не знаємо, що буде далі. Можливо, завтра Роналду прокинеться і скаже, що хоче грати в іншому місці. Хто може його купити? Існує обмежене коло команд, які можуть собі це дозволити. ПСЖ входить в це коло. Зазвичай цдеться про можливості, певні ситуації.

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Ми повинні підготуватися до трансферного вікна, що ми і робимо. У нас є свої пріоритети, свої списки, але щось непередбачене може трапитися. Перш ніж ми будемо думати про літо 2021 року, варто подумати про зимовий трансферний ринок, який відкриється в січні, що дасть ПСЖ можливість ще більше підсилити свої ряди.

Ми не думали про гру за зачиненими дверима весь сезон. Недоречно говорити про конкретну суму, але її легко порахувати. У минулому році ми втратили від 15 до 20 відсотків, а в цьому році буде більше. Але, чесно кажучи, у ПСЖ є потенціал і засоби для виходу з кризи. Іншим клубам, можливо, буде складніше", – цитує Леонардо PSGTV.

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