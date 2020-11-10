ПСЖ буде готовий скористатися можливістю здійснити трансфер Роналду
Спортивний директор ПСЖ Леонардо Араужо висловився щодо можливості придбання нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.
"Сьогодні ми не знаємо, що буде далі. Можливо, завтра Роналду прокинеться і скаже, що хоче грати в іншому місці. Хто може його купити? Існує обмежене коло команд, які можуть собі це дозволити. ПСЖ входить в це коло. Зазвичай цдеться про можливості, певні ситуації.
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Ми повинні підготуватися до трансферного вікна, що ми і робимо. У нас є свої пріоритети, свої списки, але щось непередбачене може трапитися. Перш ніж ми будемо думати про літо 2021 року, варто подумати про зимовий трансферний ринок, який відкриється в січні, що дасть ПСЖ можливість ще більше підсилити свої ряди.
Ми не думали про гру за зачиненими дверима весь сезон. Недоречно говорити про конкретну суму, але її легко порахувати. У минулому році ми втратили від 15 до 20 відсотків, а в цьому році буде більше. Але, чесно кажучи, у ПСЖ є потенціал і засоби для виходу з кризи. Іншим клубам, можливо, буде складніше", – цитує Леонардо PSGTV.
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