Туринский клуб летом 2021 попытается обменять Роналду на форварда ПСЖ Неймара, утверждает журналист Танкреди Палмери в своем материале для Tuttomercatoweb.

ПСЖ будет готов воспользоваться возможностью осуществить трансфер Роналду

Отмечается, что контракты обоих звездных футболистов заканчиваются в 2022 году, а переговоры о продлении пока идут очень тяжело. Это связано, помимо прочего, с непростой финансовой ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса. В нынешних условиях Ювентусу сложно платить Криштиану 31 млн евро в год.

Единственный клуб, который сможет потянуть финансовые запросы Роналду – именно ПСЖ. И спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи летом предложит парижанам обмен португальца, которому уже исполнится 36 лет, на Неймара, которому будет 29. По крайней мере в этом уверен Палмери.

Добавим, что в нынешнем сезоне Роналду провел за Ювентус 5 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевой пас. В активе Неймара 6 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи.

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