Чемпіони Італії та американський виробник автомобілів Jeep (входить до корпорації FCA Italy) домовилися про продовження співпраці до 30 червня 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ювентус буде отримувати за кожен сезон 45 млн євро, також передбачена система бонусів за спортивні результати. До кінця угоди набіжить доволі кругленька сума – 135 млн. Jeep вперше з'явився на футболках Ювентуса у сезоні 2012/13.

Додамо, що команда Пірло посередньо провела першу частину поточної кампанії – туринці зустрінуть новий рік на шостій сходинці Серії А.

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