Надписи на футболках Ювентуса останутся неизменными на протяжении ближайших сезонов.

Чемпионы Италии и американский производитель автомобилей Jeep (входит в корпорацию FCA Italy) договорились о продолжении сотрудничества до 30 июня 2024, сообщает официальный сайт клуба.

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Ювентус будет получать за каждый сезон 45 млн евро, также предусмотрена система бонусов за спортивные результаты. К концу соглашения набежит довольно кругленькая сумма -–135 млн. Jeep впервые появился на футболках Ювентуса в сезоне 2012/13.

Добавим, что команда Пирло посредственно провела первую часть текущей кампании – туринцы встретят новый год на шестой строчке Серии А.

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