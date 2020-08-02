Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні

Топ-клуби презентують нову форму. Дехто вже встиг зіграти у свіжому екіпіруванні, дехто показав лише домашній комплект, а дехто досі все тримає в секреті. Ми зібрали офіційно підтверджені зразки.

Мессі та Роналду в ефектних футболках / THIE

Барселона

Домашня. Подібність форми Барси та Базеля завжди простежувалася (кажуть, Жоан Гампер привіз фірмові кольори зі Швейцарії), однак тепер каталонців, завдяки більшим вкрапленням жовтого, просто не відрізнити від "братів по Гамперу".

Виїзна. Красиво, елегантно, зі смаком.

Реал

Домашня. Класичний білий з рожевими смугами Adidas з боків. Мінімалізм.

Виїзна. Мадридці не вперше обирають рожевий для гостьового комплекту, але в порівнянні з сезоном-2014/15 нова форма виглядає приємніше.

Челсі

Домашня. Головною фішкою мимоволі став новий спонсор клубу Three. Оригінальна трійка на футболці вже встигла породити купу мемів.

Виїзна. Цікаве рішення. Темно-синій на комірі та рукавах вигідно виділяються, однак першою в очі все одно впадає трійка.

Ліверпуль

Мерсисайдці змінити екіпірувальника – тепер найсильнішу команду Англії одягатиме Nike. Біло-бірюзові смужки не зіпсували стандартну червону футболку.

Манчестер Сіті

Перші фото нової форми "містян" викликали хвилю обурення в мережі – людям ввижалося дно басейну. Однак на гравцях футболки виглядають цілком нормально. Рівень "фу" після перших матчів у свіжому комплекті впав.

Тоттенхем

Домашня. Футуристичний візерунок на білому фоні сподобався навіть Харрі Кейну. Тоді як сині вставки на рукавах можуть здатися зайвими.

Виїзна. Приємний колір, а от зручність, судячи з виразу Лукаса Моури, не ідеальна.

Арсенал

Червона основа з білими рукавами – Арсенал не зраджує собі. Шевронна графіка оформлена під букву А. Гарно.

Баварія

Домашня. Баварія обійшлася без фішок і прихованих сенсів. Культова червона форма з вертикальними лініями, які "додають елітності". Ну і куди ж без Mia san mia на шиї.

Виїзна. Також все стандартно. Білий комплект з оранжевими вставками.

Борусія Д

Домашня. З формою Дортмунда не бояться експериментувати. Чергове незвичне рішення від Puma – чорні блискавки на жовтому фоні.

Третя. Виїзний комплект Борусія ще не презентувала, натомість показала кубковий, який прикрашають жовто-сірі пікселі. Також незвичайно.

Ювентус

Повернення до класики – Юве знову в чорно-білих смугах! Ще й дуже стильних. Чистий кайф. Нова форма вже встигла побачити чемпіонство.

Інтер

Домашня. Замість прямих чорних лінії – зигзаги. Свіжо.

Виїзна. У "нерадзуррі" обидва нові комплекти оригінальні, але до гостьового більше претензій. Клітинка виглядає якось дубово та примітивно.

Мілан

Стильно, з традиціями, добре пропрацьовані дрібні елементи. Приємна оку форма, якій Мілан спробує відповідати рівнем гри в наступному сезоні.

Рома

Футболку римлян урізноманітнили яскравими вставками, які не дуже органічно вписуються, але й не відлякують.

ПСЖ

Парижани святкують 50-річчя клубу. З цієї нагоди клуб вирішив повернути на футболки "сміливу червону смугу Даніеля Хехтера" – колишнього президента ПСЖ. Хехтер ще минулого століття створив такий дизайн форми. Можливо, це допоможе Парижу підкорити Лігу чемпіонів.

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