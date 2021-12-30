На радарах чемпіонів Італії опинилися Мемфіс Депай, Дієго Коста і Дівок Оріджі, повідомляє Tuttosport.

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Щоправда, з усіма варіантами є окремі проблеми. Депай влітку стане вільним агентом, але головним претендентом на нього вважається Барселони. Дієго Коста розірвав контракт з Атлетіко, тому його можна підписати безкоштовно вже взимку. Втім, іспанець буде просити дуже велику зарплатню. За Оріджі потрібно боротися з клубами АПЛ – бельгієць майже не грає за Ліверпуль у поточному сезоні, проте все ще користується непоганим попитом на ринку.

Додамо, що Ювентус посередньо провів першу частину сезону – туринці зустрінуть новий рік на шостій сходинці Серії А.

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