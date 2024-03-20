Ювентус оштрафував Влаховіча на 70 тисяч євро – 5% його місячної зарплати, інформує La Gazzetta dello Sport. Туринський клуб врахував, що серб заробив вилучення в неігровій фазі – він нагрубив головному арбітру зустрічі, за що його вигнали з поля на 90+3-й хвилині матчу з Дженоа. Причому спочатку Душан отримав жовту картку, і лише потім – червону.

"Не вказуй мені, як працювати": Аллегрі зірвався на журналіста після невдачі з командою Маліновського

У домашньому матчі з Дженоа Влаховіч виглядав дуже роздратованим. Він грубо реагував на невдачі партнерів, зокрема на промах Федеріко К'єзи з вигідної позиції. Після цього епізоду Душан навіть не подивився на свого партнера по команді, і замість цього демонстративно відвернувся. Також сам Влаховіч кілька разів обурювався шодо власних промахів – вочевидь, під кінець гри він накопичив багато невдоволення і виплеснув все це на арбітра.

Тепер Душан пропустить матч 30-го туру Серії А з Лаціо.

Дженоа відібрала очки в Ювентуса – Маліновський отримав ігровий час перед збірною, скандальний Влаховіч зробив вихідний