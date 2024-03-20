Ювентус оштрафовал Влаховича на 70 тысяч евро – 5% его месячной зарплаты, информирует La Gazzetta dello Sport. Туринский клуб учёл, что серб заработал удаление в неигровой фазе – он нагрубил главному арбитру встречи, за что был изгнан с поля на 90+3-й минуте матча с Дженоа. Причём изначально Душан получил желтую карточку, и лишь потом – красную.

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В домашнем матче с Дженоа Влахович выглядел очень раздражённым. Он грубо реагировал на неудачи партнёров, в частности на промах Федерико Кьезы с выгодной позиции. После этого эпизода Душан даже не посмотрел на своего партнёра по команде, и вместо этого демонстративно отвернулся. Также сам Влахович несколько раз негодовал по поводу своих промахов – по всей видимости, под конец игры он накопил много недовольства и выплеснул его на арбитра.

Теперь Душан пропустит матч 30-го тура Серии А с Лацио.

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