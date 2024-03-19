Ювентус завдав по воротах Дженоа всього лише два удари в домашній зустрічі і не зміг забити. Тим самим команда Аллері в останніх 8 матчах зуміла здобути лише одну перемогу (над Фрозіноне).

Після чергової втрати очок у тренера Юве запитали, чому він не розглядає можливість відмови від своєї системи 3-5-2. Також журналіст Sky Джанфранко Теотіно запитав про роль номінального вінгера Федеріко К'єзи, який грає на позиції центрального нападника.

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"Ви знаєте, як бути тренером? Я не знаю, як бути журналістом. Мене підтримують глядачі, я намагаюся зробити як найкраще для команди. Хіба я дозволяю собі говорити журналістам, як вони повинні робити свою роботу? Проте ви ставите мені такі запитання.

Сім набраних очок за вісім турів? Але ж ми взяли 46 очок у перших 19 турах! Ми намагаємося, помилки, звичайно, бувають. Тож якщо ви ставитимете розумніші запитання, я відповім", – цитує Аллегрі Voetbal International.

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