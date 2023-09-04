Массіміліано Аллегрі може зітхнути з полегшенням: до матчу з Лаціо Федеріко Гатті та Поль Погба будуть доступні.

Ювентус уточнив інформацію про те, що півзахисник Поль Погба уникнув серйозної травми за підсумками матчу з Емполі (2:0). Про це йдеться на офіційному сайті туринського клубу.

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На останніх хвилинах зустрічі француз тримався за задню поверхню стегна, а після фінального свистка активно спілкувався з медичним персоналом "Старої синьйори". Сьогоднішні результати показали, що Погба не пошкодив стегно, а лише трохи перевантажив м'язи.

Водночас центральний захисник Федеріко Гатті вивихнув щиколотку. На його відновлення знадобиться кілька тижнів.

Свій наступний матч Ювентус зіграє 16 вересня на своєму полі. Суперником команди Массіміліано Аллегрі стане Лаціо.

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