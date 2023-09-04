Массимилиано Аллегри может вздохнуть с облегчением: к матчу с Лацио Федерико Гатти и Поль Погба будут доступны.

Ювентус уточнил информацию о том, что полузащитник Поль Погба избежал серьёзной травмы по итогам матча с Эмполи (2:0). Об этом говорится на официальном сайте туринского клуба.

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На последних минутах встречи француз держался за заднюю поверхность бедра, а после финального свистка активно общался с медицинским персоналом "Старой синьоры". Сегодняшние результаты показали, что Погба не повредил бедро, а лишь немного перегрузил мышцы.

В ту же очередь центральный защитник Федерико Гатти вывихнул лодыжку. На его восстановление понадобится несколько недель.

Свой следующий матч Ювентус сыграет 16 сентября на своём поле. Соперником команды Массимилиано Аллегри станет Лацио.

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