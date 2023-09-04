У поєдинку 3-го туру Серії А Емполі на своєму полі поступився Ювентусу (0:2). Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Влаховіч міг виводити Ювентус вперед на 17-й хвилині, але замкнув передачу Міретті головою повз ворота. В середині тайму навіс з кутового став фатальним для господарів – м'яч заплутався у ногах захисників і найспритнішим виявився Даніло. Незадовго до перерви туринці заробили пенальті, який не зумів реалізувати Влаховіч (на заваді став воротар).

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Після відпочинку К'єза дивом не влучив у вже порожні ворота. В середині другої сорокап'ятихвилинки відзначився Погба, але арбітр свиснув положення поза грою. Наприкінці матчу Емполі так захопився атакою, що прогавив випад К'єзи, який втік на побачення з голкіпером. Федеріко обіграв його майже в центрі поля, впав, встиг піднятись і таки встиг закотити сферу у сітку.

Український півзахисник дебютував у складі господарів, вийшовши на 72-й хвилині, але чимось особливим проявити себе не зумів.