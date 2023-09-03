Серія А, 3 тур

Емполі – Ювентус – 0:2

Голи: Данілу, 24, К'єза, 82

Лечче – Салернітана – 1:0

Голи: Крстовіч, 6, Стрефецца, 90+8

Роберто Д'Аверса продовжує дивувати. Лечче записали в аутсайдери, а він видав неймовірний старт сезону. Після перемоги над Лаціо та нічиєї з Фіорентиною гра із Салернітаною мала бути легшою. Так і сталося. "Вовки" вже на шостій хвилині відкрили рахунок після стрімкої атаки. Далі веселий матч рівних суперників, і на останній хвилині компенсованого Лечче забив вдруге завдяки пенальті.

Дженоа в останню мить втратила вистраждану нічию проти Торіно – Маліновський став заручником обставин

Віктор Коваленко дебютував у матчі проти Ювентуса. Українець вийшов на поле, коли Емполі програвав з рахунком 0:1. Насправді туринці повністю переграли суперника. У першому таймі забили два центрбеки, але гол Готті не зарахували через порушення правил з боку Данілу. Ще одна прикрість для Луки – незабитий пенальті Влаховіча, який для нього заробив саме Готті.

Після перерви було щось схоже. Ювентус також забив двічі. Красивий гол Погба не зафіксували через офсайд у К'єзи, а пізніше Федеріко подвоїв перевагу після того, як втік у контратаку. Туринці повернулися на третє місце в таблиці. Попереду лише міланські гранди, які не втрачали очок. Лечче сенсаційно йде четвертим. Крім цих команд, у Серії А більше немає таких, хто не програв би бодай один матч.