Влітку очолити "Стару Синьйору" повинен Тьягу Мотта, стверджує один з провідних італійських інсайдерів Даніеле Лонго.

Ювентус готовий попрощатись з трьома гравцями заради екс-одноклубника Маліновського

Контракт Массімілано Аллегрі розрахований до 2025-го, однак з нинішнім тренером планують попрощатися достроково. Керівництво Юве сподівається, що команда не розтринькає весь гандикап і таки збереже путівку в ЛЧ. Спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі після кількох тижнів переговорів досягнув принципової домовленості з Моттою.

Нагадаємо, 41-річний фахівець сенсаційно веде скромну Болонью в зоні ЛЧ. На Мотту претендував Мілан та клуби інших топ-чемпіонатів, проте Ювентус виявився найспритнішим.

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