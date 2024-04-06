Ювентус готовий попрощатись з трьома гравцями заради екс-одноклубника Маліновського
Півзахисник Аталанти Тьон Копмейнерс став трансферною метою Ювентуса, якому доведеться знайти додаткові кошти задля нідерландця.
Аталанта знає про інтерес Ювентуса до Копмейнерса, але очікує заробити на трансфері хавбека близько 60 млн євро, повідомляє Calciomercato.
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Для цього "Стара синьйора" має продати одразу трьох своїх гравців: Матіаса Суле, Семюела Ілінга-Джуніора та Мойзе Кіна. Перший користується чималим інтересом в АПЛ та Серії А, а трансфер аргентинця може збагатити Юве щонайменше на 35 млн євро. Ілінг-Джуніор оцінюється в суму від 15 до 20 млн євро, а Кіна – у 25 млн.
До слова, Копмейнерс провів 36 матчів за Аталанту в цьому сезоні, в яких відзначився 13 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює Тьона в 40 млн євро.
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