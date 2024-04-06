Аталанта знає про інтерес Ювентуса до Копмейнерса, але очікує заробити на трансфері хавбека близько 60 млн євро, повідомляє Calciomercato.

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Для цього "Стара синьйора" має продати одразу трьох своїх гравців: Матіаса Суле, Семюела Ілінга-Джуніора та Мойзе Кіна. Перший користується чималим інтересом в АПЛ та Серії А, а трансфер аргентинця може збагатити Юве щонайменше на 35 млн євро. Ілінг-Джуніор оцінюється в суму від 15 до 20 млн євро, а Кіна – у 25 млн.

До слова, Копмейнерс провів 36 матчів за Аталанту в цьому сезоні, в яких відзначився 13 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює Тьона в 40 млн євро.

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