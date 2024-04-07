У рамках програми дня в 31-му турі італійської Серії А 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 31-й тур

Фрозіноне – Болонья – 0:0

Монца – Наполі – початок о 16:00

Верона – Дженоа – початок о 19:00

Кальярі – Аталанта – початок о 19:00

Фрозіноне вдікрива програму дня домашнім матчем проти Болоньї. Гості виглядали значно гостріше, награвши на 1,85 очікуваних проти 0,35 у суперника, однак голів вболівальники так і не побачили. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Таким чином, "россоблу" хоч і залишились в зоні ЛЧ, але підпустили Рому на відстань трьох очок. Фрозіноне ж не зумів покинути зону вильоту, тримаючись у одному заліковому балі від рятівної 17-ї позиції.