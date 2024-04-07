Фрозіноне розписав нічию з Болоньєю, втративши шанс покинути зону вильоту
Чемпіонат Італії 2023/24, 31-й тур
Фрозіноне – Болонья – 0:0
Монца – Наполі – початок о 16:00
Верона – Дженоа – початок о 19:00
Кальярі – Аталанта – початок о 19:00
Фрозіноне вдікрива програму дня домашнім матчем проти Болоньї. Гості виглядали значно гостріше, награвши на 1,85 очікуваних проти 0,35 у суперника, однак голів вболівальники так і не побачили. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Таким чином, "россоблу" хоч і залишились в зоні ЛЧ, але підпустили Рому на відстань трьох очок. Фрозіноне ж не зумів покинути зону вильоту, тримаючись у одному заліковому балі від рятівної 17-ї позиції.
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