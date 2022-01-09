Зустріч сусідів по турнірній таблиці, де нікого не влаштовувала нічия. Ювентус і Рома розташувалися відразу за топ-четвіркою і у випадку втрати очок ризикували відстати від зони Ліги чемпіонів на 8-10 очок. Це багато, хоч і попереду ще половина сезону. Ще одна спільна риса – у обох проблеми з результатами у матчах проти команд із верхньої частини турнірної таблиці.

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Рома грала вдома, Рома була позаду Юве, тому й Ромі перемога була потрібнішою. Жозе Моурінью вирішив не обмежуватися лише бажаннями. Його підопічні на старті матчу шокували суперника своїм атакувальним планом. Перші хвилини десять туринцям не вдавалося витіснити суперника з власного штрафного. Що вже говорити про якісь спроби налагодити контроль. "Вовки" були швидкі, по-спортивному злі та націлені на гол. Захист гостей тріщав, але стояв. Принаймні певний час.

Найактивнішими були Афена-Г'ян та Абрахам. Особливо англієць. Форвард постійно тиснув на оборонців і був дуже небезпечним на стандартах. Після однієї з подач із кутового Таммі ледь не закинув м'яч у дальній кут. Виявилося, це була репетиція. За кілька хвилини знову подача, і цього разу ніхто не заважає Абрахаму пробити прицільно. Логічний і заслужений гол Роми. От тільки не варто було після цього віддавати ініціативу. К'єза доставив м'яч Дибалі, а Пауло із зони напівкола класно закрутив під самісіньку стійку. Одна з перших якісних атак Юве стала гольовою.

Далі гра стала рівною. Ромі вже не вдавалося так міцно затиснути туринців на їхній половині поля, але й ті не створювали проблем Рую Патрісію. Багато боротьби. Іноді навіть жорсткої. Кілька зіткнень, і К'єза схопився за ногу. Здавалося, обійшлося. Однак дуже швидко стало очевидно, що заміни не уникнути. Прикра і серйозна втрата для Макса Аллегрі, сидівшого сьогодні на трибунах. Під кінець тайму Рома знову підвищила темп. Цього разу не так ефективно. Команди пішли на відпочинок за нічийного рахунку.

"Вовки" зовсім не помітили 15-хвилинної паузи. Цього разу, аби матеріалізувати свої прагнення, знадобилося ще менше часу. Вже на початку другого тайму Рома знову вийшла вперед. Мхітарян приклався з-за меж штрафного, маленький рикошет не залишив Щенсни жодних шансів. Юве відповів штрафним від Дибали – в стінку. Аналогічний стандарт для господарів, і Лоренцо Пеллегріні все виконав бездоганно. Капітан "джалороссі" поцілив у самісіньку дев'ятку.

Така перевага дещо заспокоїла Рому. Занадто рано команді Жозе Моурінью здалося, що вдасться відстояти перемогу, просто перекочуючи м'яч в середині поля. Фатальна помилка. Ювентус, відчувши слабкість суперника, за сім хвилин перевернув матч. Локателлі, Кулусевскі та Де Шільйо один за одним шокували уболівальників на Стадіо Олімпіко. Але й це ще не все. Де Лігт вирішив додати інтриги. Нідерландець зіграв рукою у своєму штрафному. Пенальті, друга жовта, яка стала вилученням. Пеллегріні підійшов до позначки. Але Щенсни у другому матчі поспіль між цими командами виявився сильнішим за пенальтиста. Божевілля! Не інакше!

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Рома з усіх сил намагалася врятуватися від поразки, організувавши штурм воріт туринців на останніх хвилинах. Але Юве вистояв і переміг. Тепер у "Старої синьйори" 35 очок та все та ж п'ята сходинка. "Вовки" поки залишаються шостими, але можуть опуститися нижче.