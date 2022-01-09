Попередній тур обидві команди пропускали через карантинні обмеження, тому для них футбольний рік починається сьогодні. Однак Аталанта це робила через проблеми у Торіно, а от Удінезе сам потерпає від пандемії. Фриульці сподівалися, що і звітний матч вдасться перенести. Місцева Асоціація охорони здоров'я (ASL) помістила майже десяток гравців першої команди на карантин. Проте керівництво Ліги дало вказівку грати. Господарі підтягнули низку гравців молодіжки і вийшли на поле. Вочевидь, через це Удінезе вирішив пускати глядачів на трибуни безкоштовно.

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На стартовий склад Габріеле Чоффі гравців назбирав, а от на лаву запасних довелося посадити саму лишень молодь. У Аталанти в ковідному лазареті опинилися троє гравців (імена не розголошуються). З перших хвилин глядачам, яких ще поки пускають на трибуни, вдалося побачити справді команди рівня Серії А. Клас господарів, очевидно, вищий. Саме вони й забрали гру під свій контроль. У перші 20 хвилин володіння м'ячем у підопічних Гасперіні сягало 75%. Швидкості були не високими, то й моментів – обмаль.

Удінезе без паніки реагував на тотальний контроль "нерадзуррі". Компактність та дисципліна не давали гостям шансу наблизитися до воріт Паделлі. Як це часто буває у подібних ситуаціях, все вирішила одна помилка. Пеццела виконав банальний навіс з лівого флангу. Пашаліча тримали усі три центрбеки Удінезе. Дивно, але жоден із них навіть не спробував завадити хорвату пробити головою. Маріо спокійнісінько вистрибнув і переправив м'яч у ціль. За кілька хвилин Аталанта подвоїла перевагу. Маліновський віддав класний пас на Мурієля. Луїс протягнув м'яч до штрафного, обіграв опонента і вдруге змусив Паделлі капітулювати.

Після короткочасного пожвавлення гра знову повернулася у попереднє русло. Удінезе розраховував виключно на Деулофеу та контратаки, а Аталанта тримала все під контролем. Рахунок став розгромним незадовго до перерви. Масована атака гостей. Захист блокує низку ударів. Зрештою, м'яч відлітає до Маліновського, і Руслан улюбленою лівою відправляє його у сітку.

Другий тайм команди вирішили догравати у економ-режимі. Аталанту повністю влаштовувала ситуація. Удінезе ж просто нічого не міг запропонувати супернику. Схоже, сага з коронавірусом більше позначилася на психологічному стані команди. В атаці у "б'янконері" не клеїлося нічого. Важко пригадати бодай напівмомент. Тим нелогічніше виглядав голу ворота Муссо. Моліна просто пробив здалеку, рикошет від Джимсіті дезорієнтував голкіпера і м'яч закотився під ближню стійку. Гасперіні демонстративно вилаявся, зробив низку замін, і його команда повернула перевагу в три м'ячі. Міранчук закинув на Мурієля, Луїс знову додав трохи індивідуальної майстерності й оформив дубль.

Маліновський теж міг забити вдруге, але спрямував м'яч над поперечиною. На протилежному кінці поля куди краще розібрався Бету. Португалець скористався класним пасом Сексеса і переграв Муссо. Миттєво відповіли латералі Аталанти – Хатебур прострілив, а Меле замкнув. І вже у компенсований крапку поставив Пессіна. Божевільна фінальна п'ятихвилинка.

Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 41 очко та закріпилася на четвертій позиції в турнірній таблиці, відірвавшись від Ювентуса вже на шість пунктів. Водночас бергамаски зберігають шанс стати третіми, оскільки Наполі провів на один матч більше. Своєю чергою, Удінезе залишився на 14-й позиції.

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