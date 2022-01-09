Аталанта влаштувала фестиваль голів в Удінезе – Маліновський забив та асистував
Удінезе поступився Аталанті в рамках 21-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Попередній тур обидві команди пропускали через карантинні обмеження, тому для них футбольний рік починається сьогодні. Однак Аталанта це робила через проблеми у Торіно, а от Удінезе сам потерпає від пандемії. Фриульці сподівалися, що і звітний матч вдасться перенести. Місцева Асоціація охорони здоров'я (ASL) помістила майже десяток гравців першої команди на карантин. Проте керівництво Ліги дало вказівку грати. Господарі підтягнули низку гравців молодіжки і вийшли на поле. Вочевидь, через це Удінезе вирішив пускати глядачів на трибуни безкоштовно.
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На стартовий склад Габріеле Чоффі гравців назбирав, а от на лаву запасних довелося посадити саму лишень молодь. У Аталанти в ковідному лазареті опинилися троє гравців (імена не розголошуються). З перших хвилин глядачам, яких ще поки пускають на трибуни, вдалося побачити справді команди рівня Серії А. Клас господарів, очевидно, вищий. Саме вони й забрали гру під свій контроль. У перші 20 хвилин володіння м'ячем у підопічних Гасперіні сягало 75%. Швидкості були не високими, то й моментів – обмаль.
Удінезе без паніки реагував на тотальний контроль "нерадзуррі". Компактність та дисципліна не давали гостям шансу наблизитися до воріт Паделлі. Як це часто буває у подібних ситуаціях, все вирішила одна помилка. Пеццела виконав банальний навіс з лівого флангу. Пашаліча тримали усі три центрбеки Удінезе. Дивно, але жоден із них навіть не спробував завадити хорвату пробити головою. Маріо спокійнісінько вистрибнув і переправив м'яч у ціль. За кілька хвилин Аталанта подвоїла перевагу. Маліновський віддав класний пас на Мурієля. Луїс протягнув м'яч до штрафного, обіграв опонента і вдруге змусив Паделлі капітулювати.
Після короткочасного пожвавлення гра знову повернулася у попереднє русло. Удінезе розраховував виключно на Деулофеу та контратаки, а Аталанта тримала все під контролем. Рахунок став розгромним незадовго до перерви. Масована атака гостей. Захист блокує низку ударів. Зрештою, м'яч відлітає до Маліновського, і Руслан улюбленою лівою відправляє його у сітку.
Другий тайм команди вирішили догравати у економ-режимі. Аталанту повністю влаштовувала ситуація. Удінезе ж просто нічого не міг запропонувати супернику. Схоже, сага з коронавірусом більше позначилася на психологічному стані команди. В атаці у "б'янконері" не клеїлося нічого. Важко пригадати бодай напівмомент. Тим нелогічніше виглядав голу ворота Муссо. Моліна просто пробив здалеку, рикошет від Джимсіті дезорієнтував голкіпера і м'яч закотився під ближню стійку. Гасперіні демонстративно вилаявся, зробив низку замін, і його команда повернула перевагу в три м'ячі. Міранчук закинув на Мурієля, Луїс знову додав трохи індивідуальної майстерності й оформив дубль.
Маліновський теж міг забити вдруге, але спрямував м'яч над поперечиною. На протилежному кінці поля куди краще розібрався Бету. Португалець скористався класним пасом Сексеса і переграв Муссо. Миттєво відповіли латералі Аталанти – Хатебур прострілив, а Меле замкнув. І вже у компенсований крапку поставив Пессіна. Божевільна фінальна п'ятихвилинка.
Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 41 очко та закріпилася на четвертій позиції в турнірній таблиці, відірвавшись від Ювентуса вже на шість пунктів. Водночас бергамаски зберігають шанс стати третіми, оскільки Наполі провів на один матч більше. Своєю чергою, Удінезе залишився на 14-й позиції.
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