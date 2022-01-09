Встреча соседей по турнирной таблице, где никого не устраивала ничья. Ювентус и Рома расположились сразу за топ-четверкой и в случае потери очков рисковали отстать от зоны Лиги чемпионов на 8-10 очков. Это много, хоть и впереди еще половина сезона. Еще одна общая черта – у обеих проблемы с результатами в матчах против команд из верхней части турнирной таблицы.

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Рома играла дома, Рома была позади Юве, поэтому и Роме победа была нужнее. Жозе Моуринью решил не ограничиваться только желаниями. Его подопечные на старте матча шокировали соперника своим атакующим планом. Первые минут десять туринцам не удавалось вытеснить соперника из собственного штрафного. Что уж говорить о попытках наладить контроль. "Волки" были быстры, по-спортивному злы и нацелены на гол. Защита гостей трещала, но стояла. По крайней мере, определенное время.

Наиболее активными были Афена-Гьян и Абрахам. Особенно англичанин. Форвард постоянно давил на защитников и был очень опасен на стандартах. После одной из подач с углового Тамми чуть не забросил мяч в дальний угол. Оказалось, это была репетиция. Через несколько минут снова подача, и на этот раз никто не мешает Абрахаму пробить прицельно. Логичный и заслуженный гол Ромы. Вот только не стоило после этого отдавать инициативу. Кьеза доставил мяч Дибале, а Пауло из зоны полукруга классно закрутил под штангу. Одна из первых качественных атак Юве стала голевой.

Дальше игра стала ровной. Роме уже не удавалось так крепко зажать туринцев на их половине поля, но и те не создавали проблем Рую Патрисию. Много борьбы. Иногда даже жесткой. Несколько столкновений, и Кьеза схватился за ногу. Казалось, обошлось. Однако очень быстро стало очевидно, что замены не избежать. Досадная и серьезная потеря для Макса Аллегри, сидевшего сегодня на трибунах. Под конец тайма Рома снова повысила темп. На этот раз не столь эффективно. Команды ушли на отдых при ничейном счете.

"Волки" совсем не заметили 15-минутной паузы. На этот раз, чтобы материализовать свои стремления, потребовалось еще меньше времени. Уже в начале второго тайма Рома снова вышла вперед. Мхитарян приложился из-за пределов штрафной, маленький рикошет не оставил Щенсны никаких шансов. Юве ответил штрафным от Дибалы – в стенку. Аналогичный стандарт для хозяев, и Лоренцо Пеллегрини все выполнил безупречно. Капитан "джалоросси" попал точно в девятку.

Такое преимущество немного успокоило Рому. Слишком рано команде Жозе Моуринью показалось, что удастся отстоять победу, просто перекатывая мяч в середине поля. Роковая ошибка. Ювентус, почувствовав слабость соперника, за семь минут перевернул матч. Локателли, Кулусевски и Де Шильо один за другим шокировали болельщиков на Стадио Олимпико. Но это еще не все. Де Лигт решил прибавить интриги. Нидерландец сыграл рукой в ​​своей штрафной. Пенальти, вторая желтая, ставшая удалением. Пеллегрини подошел к точке. Но Щенсны во втором матче подряд между этими командами оказался сильнее пенальтиста. Безумие! Не иначе!

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Рома изо всех сил пыталась спастись от поражения, организовав штурм ворот туринцев на последних минутах. Но Юве выстоял и выиграл. Теперь у "Старой синьоры" 35 очков и все та же пятая строчка. "Волки" пока остаются шестыми, но могут опуститься ниже.