У Ювентусі сподіваються, що півзахисник Ніколо Фаджіолі буде дискваліфікований до кінця цього сезону.

Федеральна прокуратура Федерації футболу Італії вислухала президента Ювентуса Джанлуку Ферреро і керуючого директора Франческо Кальво щодо ситуації з Ніколо Фаджіолі. Боси туринського клубу сподіваються, що півзахисник отримає дискваліфікацію лише на цей сезон. Про це інформує Il Messaggero.

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Повідомляється, що керівники "б'янконері" наводять як аргумент той факт, що гравець пішов на співпрацю з прокуратурою. Він зізнався, що робив ставки на футбольні матчі. Гравець може бути покараний за такий проступок трирічною дискваліфікацією.

Раніше інсайдер Фабріціо Корона стверджував, що Фаджіолі страждає на ігрову залежність.

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