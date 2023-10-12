В Ювентусе надеются, что полузащитник Николо Фаджиоли будет дисквалифицирован до конца этого сезона.

Федеральная прокуратура Федерации футбола Италии выслушала президента Ювентуса Джанлуку Ферреро и управляющего директора Франческо Кальво относительно ситуации с Николо Фаджиоли. Боссы туринского клуба надеются, что полузащитник получит дисквалификацию лишь на этот сезон. Об этом информирует Il Messaggero.

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Сообщается, что руководители "бьянконери" приводят в аргумент тот факт, что игрок пошёл на сотрудничество с прокуратурой. Он признался, что делал ставки на футбольные матчи. Игрок может быть наказан за такой проступок трёхлетней дисквалификацией.

Ранее инсайдер Фабрицио Корона утверждал, что Фаджиоли страдает игровой зависимостью.

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