Мілан не перемагав уже цілий місяць. За ці чотири тижні випало зіграли не лише з Інтером і Юве, а й з Дженоа та Сассуоло. Словом, жодних виправдань аж такій серії знайти не можна. На щастя, Кальярі – історично зручний суперник для "россонері". Звісно, острів'яни ведуть боротьбу за виживання, але наразі ситуація не критична.

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Стефано Піолі здивував вибором складу, залишивши у запасі багатьох лідерів. Як показали подальші події, це була просто ротація, а не якісь виховні заходи. Резервісти своїм шансом не скористалися. Мілан провів слабкий перший тайм, хоч і контролював ситуацію. Не вистачало гостроти в атаці. Втім, гол таки відбувся. Беннасер, який сьогодні був капітаном, зіграв на добиванні.

На другий тайм вийшов Леау, і все дуже швидко змінилося. Португалець мав забивати сам, але голкіпер врятував після пострілу з кількох метрів. Далі Рафа віддавав під удар, і Пулішіч забив. Кальярі дуже швидко відіграв один м'яч. Дзаппа і Нандес створили міні-шедевр. Уругваєць замкнув після передачі з глибини.

Потім Піолі знову зробив заміни, які знову принесли результат. Тео знадобилося лише 5 хвилин, щоб оформити асист. Слідом нарешті забив Леау, у фірмовому стилі обігнавши пів команди суперника. Рафа мав і дубль оформити, але другий удар був аж надто безхитрісним. Крапку поставив Пулішіч. Тут допомогла технологія автофіксації голів. 5:1. Мілан точно завершить сезон з медалями, нижче третього місця він вже не опуститься.