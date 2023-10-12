Кілька місяців тому італійський інсайдер Фабріціо Корона, який відомий своїми плітками, повідомив про участь півзахисника Ніколо Фаджіолі в грі на тоталізаторі через незаконні онлайн-платформи. Тоді ж він пообіцяв розкрити більше гравців збірної Італії, які робили незаконні ставки.

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Тоді йому ніхто не повірив, але кілька днів тому інформація Корони щодо Фаджіолі підтвердилася. Тепер Фабріціо на своєму сайті Dillinger News розкрив імена двох інших гравців "Скуадри адзурри", які, за його словами, робили незаконні ставки на футбольні результати. Це – півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі та вінгер Астон Вілли Ніколо Дзаньйоло.

Корона стверджує, що Дзаньйоло робив ставку на свою команду (Рому), коли перебував на лавці запасних у матчі Кубка Італії.

Нещодавно Корона перебував у в'язниці за незаконне отримання фотографій і спробу шантажувати ними клуби та гравців. Раніше він стверджував, що Фаджіолі страждає на ігрову залежність.

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