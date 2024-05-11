Завершився чемпіонат Серії Б, за підсумками якого Серія А дізналася імена двох новачків.

У п'ятницю, 10 травня, у другому дивізіоні чемпіонату Італії відбувся завершальний тур. Парма, яка достроково зуміла здобути путівку у Серію А, офіційно стала чемпіоном.

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Другу сходинку у турнірній таблиці посіла команда Сеска Фабрегаса. Комо вперше за 21 рік вийшов до Серії А. Востаннє "біло-голубі" грали в Серії А у сезоні 2002/03.

Доля третьої путівки у вищий дивізіон буде розіграна між командами, які посіли з третього по восьме місця. Венеція, Кремонезе, Катандзаро, Палермо, Сампдорія Андреа Пірло та Брешія поборються за право зіграти в Серії А.

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