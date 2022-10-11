"Стара синьйора" розмірковує щодо підписання Мілінковіча-Савіча цієї зими, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Ювентус готовий викласти 50 млн євро за трансфер. Сума може вирости до 60 млн, хоча Лаціо має намір отримати не менше 75-ти. Аби оформити перехід, туринці можуть відпустити півзахисника Вестона Маккенні, до якого проявляють інтерес клуби з Бундесліги.

Зауважимо, що Мілінковіч-Савіч у поточному сезоні провів 12 матчів за Лаціо, у яких відзначився 4 голами та 7 асистами.

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