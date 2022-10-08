Здивувати – стартовий план для обох

Мілан переживає одну з найбільших кадрових криз за останні кілька років. Тиждень тому Стефано Піолі говорив, що у нього немає достатньо часу, щоб змінювати тактичний малюнок. Однак матчі з Емполі та особливо з Челсі показали, що механізми "россонері" перестають працювати, якщо просто замість лідерів вийдуть дублери. У Лондоні чемпіони Італії програли розгромно, без будь-яких шансів. На черговий матч проти топ-суперника Піолі таки довелося вдатися до експериментів.

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Повернення Тео з лазарету не дуже покращило ситуацію, адже головна проблема оборони Мілана причаїлася на протилежному фланзі. Калабрія та Флоренці вилетіли надовго. Дест поки шансами користується провально. З такою грою американець може навіть не мріяти, що пункт про викуп його контракту в Барселони активують. Відтак, на правий край довелося зміститися Калюлю. Пару Томорі в центрі захисту склав Габбія, який до цього в нинішньому сезоні провів лише 35 хвилин. Головні ж сюрпризи Піолі підготував вище. Мілан вийшов з трьома опорниками, а на правий фланг атаки вирушив Браїм Діас. Стартовий план "россонері" виявився максимально обережним.

У Массіміліано Аллегрі також вистачало проблем. Погба та К’єза досі лікуються, Ді Марія, який чудово посеред тижня проявив себе в Лізі чемпіонів, був змушений відсидіти дискваліфікацію. Також у лазареті опинився один із улюбленців наставника туринців – Де Шільйо. Відтак, Ювентус лише втретє у цій кампанії зі старту вийшов з трьома центрбеками (з можливістю без замін перебудуватися на схему з двома). Щоправда, вперше Костічу не довелося закривати увесь лівий фланг. Цю місію отримав Алекс Сандро. А от серб знову доповнив атакувальний тризубець з Влаховічем та Міліком. У попередньому турі Серії А це тріо влаштувало розгром Болоньї. Сьогодні належало довести свій клас на фоні більш статусного суперника.

Юве боїться, Мілан карає

Якщо господарі Сан-Сіро відмовилися від ініціативи вимушено, то Ювентус зробив це свідомо. Зі старту матчу Ювентус забрав м'яч під свій контроль, але не поспішав ризикувати. Після втрат туринці компактно розташовувалися на власній половині. Небезпека біля воріт Тетерушану виникала виключно після контратак. І то лише в перші хвилин 15. Саме стільки часу Мілан придивлявся до опонента та оцінював на його фоні власні сили. Зрозумівши, що це далеко не Челсі, "россонері" почали грати у свій футбол. Аллегрі навіть проти знекровленого опонента побоявся зіграти сміливо.

Мілан – одна з найкращих команд Серії А за інтенсивністю пресингу. Без п'яти ключових гравців використовувати цей елемент на повну не вдавалося, але навіть економ-режим часто заганяв "б'янконері" у глухий кут. Навіть підвищена увага до Леау переставала давати плоди. Саме португалець міг відкривати рахунок у матчі. Після подачі з кутового м'яч ковзнув по голові Калюлю і прилетів до Рафи. Тому було незручно, але він спромігся спрямувати м'яч у бік воріт – стійка. Ще через 10 хвилин Влаховіч ліктем перервав постріл Леау в ближній кут. Арбітри в цьому епізоді пенальті не побачили.

Господарі відчули вразливість суперника. Леау почав все частіше знаходити вільні шпарини у масованій обороні, ще разок влучив у стійку. Мілан все сміливіше почав накривати Юве в середині поля. Як наслідок – виграні ключові перехоплення і підбирання. Для туринців було б щастям піти на перерву за нічийного рахунку, але фортуна сьогодні була не на їхньому боці. Вже у компенсований час Леау заробив черговий кутовий. Після подачі Бонуччі вибив на Жиру. Олів'є ефектно пробив, але влучив у Томорі. І вже Фікайо потужно увігнав м'яч у сітку. Для англійця це другий м'яч у Серії А. Обидва він забив Ювентусу.

Холодний душ

Варто віддати належне Аллегрі – він відреагував на вщент програний центр поля. По перерві замість Куадрадо з'явився Маккені. Ювентус знову почав тайм активніше, але цього разу запалу вистачило десь на хвилину, буквально на одну небезпечну атаку. Далі знову Леау, знову Мілан! Але героєм став Діас. Влаховіч бездумно обрізав, Браїм перехопив і помчав вперед. На шляху до воріт мініатюрний іспанець легко розібрався з Бонуччі, прокинув повз Міліка і прошив голкіпера. Розкішний гол! Діас зняв із себе футболку і показав її трибунам – у стилі Мессі. Думаю, Лео після такого забитого м'яча не образиться.

Таким чином Мілан отримав максимально комфортні умови, адже Ювентус під керівництвом Массіміліано Аллегрі патологічно не вміє переламувати перебіг матчу. Низка замін від обох тренерів остаточно звела нанівець стартові тактичні плани. Тепер все залежало від гравців, від їхньої майстерності. Не можна сказати, що клас футболістів Ювентуса нижчий. Скоріше навпаки. Однак у міланців є величезна перевага – впевненість у тому, що вони роблять. Там, де гості не встигають добігти та обрізаються, "россонері" допрацьовують та виграють мікродуелі. Ось такі епізоди й формували загальну картину матчу. Щенсни доводилося працювати у поті чола, а Тетерушану майже не торкався до м'яча.

Прогнозовано Ювентусу не вистачило 40 хвилин ігрового часу, аби уникнути поразки. Туринці навіть один м'яч забити не спромоглися. Хоча шанс був – після класного удару Кіна м'яч пролетів над поперечиною. Біля протилежних воріт неймовірний шанс влаштувати розгром втратив Оріджі – вкотре блискучу реакцію продемонстрував Щенсни. У компенсований час команди більше штовхались і нервували, ніж грали у футбол. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана. Стефано Піолі вперше у тренерській кар'єрі обіграв Массімілано Аллегрі. "Россонері" знову наздогнали Аталанту й Удінезе на вершині таблиці. Ювентус поки залишається восьмим.