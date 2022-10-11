Ювентус нацелился на звезду Серии А и готов пожертвовать своим игроком – трансфер может состояться зимой
Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич имеет вариант с продолжением карьеры в Ювентусе.
"Старая синьора" размышляет о подписании Милинковича-Савича этой зимой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Ювентус готов выложить 50 млн евро за трансфер. Сумма может вырасти до 60 млн, хотя Лацио намерена получить не менее 75-ти. Чтобы оформить переход, туринцы могут отпустить полузащитника Вестона Маккенни, к которому проявляют интерес клубы из Бундеслиги.
Отметим, что Милинкович-Савич в текущем сезоне провел 12 матчей за Лацио, отличившихся 4 голами и 7 ассистами.
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