Європейська Суперліга шукає варіанти розвитку проєкту після невдалої спроби у квітні 2021 року. Жоан Лапорта розповів про плани.

"УЄФА дає більше влади клубам-державам. Ось чому ми підтримуємо Суперлігу, вона зробить конкуренцію прозорішою, оскільки буде заснована на меритократії. Проєкт поважатиме національні ліги.

"Це більше, ніж гроші і привілей окремих людей": Зеленський віддячив Чеферіну заявою проти Суперліги

Ми будемо конкурувати з тими ресурсами, які у нас є. Ми, клуби, будемо самі керувати своєю долею. У Суперлізі немає багатіїв, це неправильне твердження. Турнір дотримується принципу солідарності та меритократії. І буде шукати рішення для всіх клубів", – цитує Лапорту Marca.

Реал, Барселона та Ювентус, які залишились у Європейській Суперлізі, планують наступними місяцями поспілкуватись з іншими командами. Після цього хочуть відмовитись від системи з постійними членами та визначити новий формат. Клуби мають стати акціонерами ліги, стверджує The Telegraph.

Наразі три прихильники Суперліги очікують на рішення Європейського суду у Люксембурзі. Установа повинна вирішити: УЄФА залишиться єдиним організатором змагань чи клубам все ж дозволять створювати турніри самостійно.

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу