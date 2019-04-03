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Ювентус може стати чемпіоном Італії цього тижня за двох умов

22:41 245 Читать на русском
Ювентус може стати чемпіоном Італії цього тижня за двох умов
Кріштіану Роналду / Reuters

Туринський Ювентус може оформити чемпіонський титул уже цього тижня, якщо обставини складуться на користь "Старої синьйори".

 

Сенсаційна поразка Наполі від Емполі наблизила чемпіонство Ювентуса, повідомляє Opta Sports.

Лідери Мілана пропустять важливий матч із Ювентусом

Тепер туринці можуть стати чемпіонами сезону 2018/19 найближчої неділі, якщо в матчі 31-го туру здолають Мілан вдома, а неаполітанці програють на власному полі Дженоа. Такі результати зроблять Юве недосяжним для Наполі.

До слова, ще жодного разу чемпіон Італії не визначався раніше, ніж за 5 турів до кінця першості.

Теги
Італія Ювентус - Мілан Ювентус Ювентус Наполі Наполі
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