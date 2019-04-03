Наполі сенсаційно поступився аутсайдеру: 30-й тур Серії А, матч середи

У 30 турі чемпіонату Італії Наполі сенсаційно поступився аутсайдеру. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 2 коло, 30 тур

Емполі – Наполі – 2:1

Голи: Фаріас, 28, Ді Лоренцо, 53 – Зелінскі, 44

У матчі 30 туру Серії А Наполі завітав у гості до Емполі. "Сині", маючи в своєму активі лише 6 перемог, прагнули здобути такі важливі очки. І вже на 28-й хвилині почали втілювати бажане у життя: Дієго Фаріас зненацька пробив з-за меж штрафного майданчика і м’яч рекошетом від Зелінскі влетів у ворота. У кінці першого тайму винуватець голу реабілітувався: Пйотр потужним ударом під поперечину зрівняв рахунок. На 53-й хвилині Емполі, зусиллями Джованні Ді Лоренцо, який вистрибнув вище всіх захисників і замкнув подачу з кутового, вирвався вперед.

Після цього матчу Емполі покидає зону вильоту і піднімається на 17 місце, набираючи 28 очок. Наполі залишається на другому місці з 63-ма очками.