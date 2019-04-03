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Ювентус может стать чемпионом Италии на этой неделе при двух условиях

3 апреля 22:44 80 Читати українською
Ювентус может стать чемпионом Италии на этой неделе при двух условиях
Криштиану Роналду / Reuters

Туринский Ювентус может оформить чемпионский титул уже на этой неделе, если обстоятельства сложатся в пользу "Старой синьоры".

 

Сенсационное поражение Наполи от Эмполи приблизило чемпионство Ювентуса, сообщает Opta Sports.

Лидеры Милана пропустят важный матч с Ювентусом

Теперь туринцы могут стать чемпионами сезона 2018/19 в ближайшее воскресенье, если в матче 31-го тура одолеют Милан дома, а неаполитанцы проиграют на своем поле Дженоа. Такие результаты сделают Юве недосягаемым для Наполи.

К слову, еще ни разу чемпион Италии не определялся ранее, чем за 5 туров до конца первенства.

Теги
Италия Ювентус - Милан Ювентус Ювентус Наполи Наполи
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