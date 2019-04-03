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Лідери Мілана пропустять важливий матч із Ювентусом

17:26 145 Читать на русском
Лідери Мілана пропустять важливий матч із Ювентусом
Джанлуїджі Доннарумма / фото із соцмереж

Мілан втратив двох провідних гравців перед матчем із туринським Ювентусом у 31-му турі італійської Серії А.

 

Кіпер Джанлуїджі Доннарумма та хавбек Лукас Пакета не допоможуть "россонері" в поєдинку зі "Старою синьйорою". Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

Гол Пйонтека у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе

Обидва гравці зазнали ушкоджень у поєдинку з Удінезе (1:1) та змушені були покинути поле достроково, ще в першому таймі. Воротар через розтягнення м'язів стегна пропустить 10 днів, а бразильський півзахисник вивихнув кісточку й вилетів на кілька тижнів.

Також у лазареті Мілана продовжує перебувати Андреа Конті, який потягнув м'яз на одному з тренувань. Зате до матчу з Юве відновляться атакувальні хавбеки Кессьє і Сусо.

Відзначимо, що поєдинок Ювентус – Мілан відбудеться у суботу, 6 квітня, в Турині. Більше турнірне значення поєдинок має для гостей, які продовжують боротьбу за зону Ліги чемпіонів із Інтером, Лаціо, Аталантою і Ромою.

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Теги
Мілан Мілан Італія Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Лукас Пакета Лукас Пакета Ювентус - Мілан
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