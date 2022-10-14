Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні близький до відходу з туринського клубу.

"Стара синьйора" не бачить у Маккенні ключового гравця та готова відпустити американця вже в зимове трансферне вікно, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Як зазнчає джерело: хавбек має шанс перебратись до АПЛ, але можливі нові клуби не називає. Раніше повідомляли, що Маккенні може повернутись до Бундесліги.

Загалом Вестон провів 12 матчів у складі Ювентуса у поточному сезоні, відзначившись голом та асистом.

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