Ювентус може попрощатись з хавбеком – його майбутнє пов'язують з АПЛ
12:40 - Читать на русском
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні близький до відходу з туринського клубу.
"Стара синьйора" не бачить у Маккенні ключового гравця та готова відпустити американця вже в зимове трансферне вікно, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Як зазнчає джерело: хавбек має шанс перебратись до АПЛ, але можливі нові клуби не називає. Раніше повідомляли, що Маккенні може повернутись до Бундесліги.
Загалом Вестон провів 12 матчів у складі Ювентуса у поточному сезоні, відзначившись голом та асистом.
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