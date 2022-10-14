Ювентус может попрощаться с хавбеком – его будущее связывают с АПЛ
12:43 - Читати українською
Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни близок к уходу из туринского клуба.
"Старая синьора" не видит в Маккенни ключевого игрока и готова отпустить американца уже в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.
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Отмечается, что хавбек может перебраться в АПЛ, но новые клубы не называются. Ранее сообщалось, что Маккенни может вернуться в Бундеслигу.
В целом, Вестон провел 12 матчей в составе Ювентуса в текущем сезоне, отличившись голом и ассистом.
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