Ювентус не може вибратися з кризи. Сьогодні туринці пробили дно – програли Маккабі, в якого склад у 25 разів дешевший. Програли абсолютно заслужено. На старті зустрічі "Стара Синьйора" виглядала жалюгідно. 5:0 за ударами на користь Хайфи у перші 15 хвилин. Господарі возили зіркову команду Аллегрі, без перебільшення.

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Маккабі трансформував перевагу у швидкий гол. Ацілі хитро пробив головою – Щенсни залетів у ворота з м'ячем. У володіннях поляка постійно виникали пожежі. Чері зі штрафного пробив у поперечину. Ацілі перед перервою оформив дубль, шикарно поціливши в ближній кут.

Біди Ювентуса цим не обмежилися. Ді Марія, який самотужки обіграв Маккабі тиждень тому, сьогодні травмувався. Аргентинець зі сльозами на очах покинув поле та ризикує пропустити ЧС-2022. Без Анхеля атака Ювентуса стає абсолютно беззубою.

"Б'янконері" намагалися уникнути ганьби. Виходив на ударні позиції Влаховіч, міг краще завершити атаки Мілік, Ругані бив після стандартів, Куадрадо взяв на себе роль креативника. Однак нічого не виходило. Маккабі спокійно вистояв і подарував Ізраїлю першу перемогу в групі Ліги чемпіонів за 13 років.

Хайфа набрала 3 очки та зрівнялася з безнадійним Ювентусом у таблиці.