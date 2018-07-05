"Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и еще 5 клубов", – Рафаилов рассказал, какие клубы интересовались Луниным

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал детали трансферной саги с Андреем Луниным, который в итоге перебрался в мадридский Реал.

"В прессе было очень много различной информации. Где-то она совпадала с реальностью, где-то – нет. Могу сказать, что Луниным интересовалось два десятка клубов.

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Конкретно на связь с клубом относительно Андрея выходили Реал Сосьедад, Наполи, Лейпциг, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити. По обоюдному согласию с Реалом, скажу даже больше – по просьбе испанского клуба, сумма трансфера разглашаться не будет", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, что в июне бывший кипер луганчан Андрей Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом. По неофициальной информации, трансфер обойдется мадридскому клубу в 9 млн евро, еще 4,4 млн евро Заря может получить в виде бонусов. Позже стало известно, что Днепр получит половину суммы от перехода Лунина в Реал.