toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

"Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и еще 5 клубов", – Рафаилов рассказал, какие клубы интересовались Луниным

14:39 128 Читати українською
"Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и еще 5 клубов", – Рафаилов рассказал, какие клубы интересовались Луниным
Андрей Лунин / ФК Реал

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал детали трансферной саги с Андреем Луниным, который в итоге перебрался в мадридский Реал.

"В прессе было очень много различной информации. Где-то она совпадала с реальностью, где-то – нет. Могу сказать, что Луниным интересовалось два десятка клубов.

"Новая эра вратарей": Реал подпишет Лунину топ-конкурента, но у украинца может появиться шанс

Конкретно на связь с клубом относительно Андрея выходили Реал Сосьедад, Наполи, Лейпциг, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити. По обоюдному согласию с Реалом, скажу даже больше – по просьбе испанского клуба, сумма трансфера разглашаться не будет", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, что в июне бывший кипер луганчан Андрей Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом. По неофициальной информации, трансфер обойдется мадридскому клубу в 9 млн евро, еще 4,4 млн евро Заря может получить в виде бонусов. Позже стало известно, что Днепр получит половину суммы от перехода Лунина в Реал.

Теги
Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Заря Заря Сергей Рафаилов РБ Лейпциг РБ Лейпциг Андрей Лунин Андрей Лунин Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Интер Интер Наполи Наполи Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
57
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук