Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

Екс-голкіпер Зорі Андрій Лунін продовжить кар'єру в Реалі.

Мадридський Реал оголосив про підписання 6-річного контракту з Андрієм Луніним, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

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Деталі трансферу наразі не розголошуються.

До слова, раніше Marca писала, що Лунін полетить з Реалом на збори, де Хулен Лопетегі й прийме рішення щодо майбутнього гравця в команді.

Також писали, що Андрій може стати третім голкіпером Реала, а Люка Зідан покине Мадрид.

За неофіційною інформацією, трансфер коштуватиме мадридському клубу 9 млн євро, ще 4,4 млн євро Зоря може отримати у вигляді бонусів.

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