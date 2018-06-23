Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

Екс-голкіпер Зорі Андрій Лунін продовжить кар'єру в Реалі.
Мадридський Реал оголосив про підписання 6-річного контракту з Андрієм Луніним, повідомляє офіційний сайт "вершкових".
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Деталі трансферу наразі не розголошуються.
До слова, раніше Marca писала, що Лунін полетить з Реалом на збори, де Хулен Лопетегі й прийме рішення щодо майбутнього гравця в команді.
Також писали, що Андрій може стати третім голкіпером Реала, а Люка Зідан покине Мадрид.
За неофіційною інформацією, трансфер коштуватиме мадридському клубу 9 млн євро, ще 4,4 млн євро Зоря може отримати у вигляді бонусів.
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