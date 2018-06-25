Дніпро отримає половину суми від переходу Луніна в Реал, – ЗМІ

Зоря отримає лише половину суми від трансферу голкіпера Андрія Луніна в мадридський Раал. Інша половина дістанеться екс-клубу Луніна Дніпру.

Дніпро отримає половину суми від трансферу Андрія Луніна із Зорі в Реал. Про це розповів журналіст Сергій Болотніков в ефірі ток-шоу "ТаТоТаке".

Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря

Така була домовленість між клубами під час трансферу Луніна із Дніпра в Зорю влітку 2017 року. Нагадаємо, нещодавно Дніпро був офіційно понижений у класі. Клуб втратив професійний статус, а його майбутнє під великим питанням.

За неофіційною інформацією, трансфер Луніна обійшовся Реалу у 9 млн євро, а ще 4,4 млн іспанці можуть виплатити в якості бонусів.