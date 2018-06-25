Дніпро отримає половину суми від переходу Луніна в Реал, – ЗМІ

ЧС 2018 — 08:30 4931
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Іран – Португалія, Іспанія – Марокко: анонс матчів ЧС-2018
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ЧС-2018 Польща – Колумбія: колумбійці "прокидаються" та декласують Польщу, "Кадра" за бортом МундіалюЧС 2018 — 24 черв 4388
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ЧС-2018: Польща стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-оффЧС 2018 — 24 черв 812
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Польща – Колумбія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 24 черв 2364
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Японія – Сенегал: занадто багато Інуї для Мане, рекорд Хонди та "фестиваль" голкіперівЧС 2018 — 24 черв 3025
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