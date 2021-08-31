"10 липня 2018 року зійшлися дві ікони європейського футболу – Кріштіану Роналду став гравцем Ювентуса. Сьогодні, через три роки і 133 спільних матчі, 101 забитий гол і п'ять виграних трофеїв, ця глава підійшла до кінця... Шляхи Кріштіану Роналду і Ювентуса розходяться.

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У той липневий день, коли Кріштіану прибув в Турин, в повітрі витала напруга. Фанати Юве зустріли Роналду як короля і мріяли побачити його на полі. Це була прекрасна історія. Його перші кроки вразили нас: перший офіційний матч проти К'єво і, звичайно ж, його перший гол, перше культове "Siuuu", яке пролунало на стадіоні.

Потім, звичайно, ми виграли перший спільний трофей – Суперкубок, а результат матчу, звичайно, вирішив Роналду. Перше Скудетто, перший Кубок Італії. Але це не все. Роналду став і найкращим бомбардиром Серії А, було побито багато рекордів.

Це перший гравець в історії Ювентуса, який забив мінімум 100 голів у всіх турнірах в перші три сезони в Ювентусі. З моменту приходу в Серію А Роналду забив більше, ніж будь-який гравець. У нього 81 м'яч, це як мінімум на 10 голів більше, ніж у його переслідувачів. Роналду став першим гравцем, який зумів стати найкращим бомбардиром в Серії А, Ла Лізі і АПЛ.

У нас було багато незабутніх моментів. Ми можемо переказувати їх і переживати заново, але це не допоможе, тому що у кожного є свій особливий спогад, пов'язаний з CR7. У всіх є емоції, від яких не потрібно намагатися позбутися, тому що ми назавжди запам'ятаємо, що пережили разом. Цей союз був народжений 10 липня, три роки тому. Тепер він припиняється, але те, що було написано, залишиться в історії назавжди. Це була неймовірна подорож", – йдеться на офіційному сайті Ювентуса.

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